AbbVie Aktie News: AbbVie verteuert sich am Abend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 244,99 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'739 Punkten steht. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 246,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 243,62 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 291'791 Stück gehandelt.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 267,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 USD belaufen. Am 31.07.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 14,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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