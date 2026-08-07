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07.08.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagnachmittag gefragt

AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie von AbbVie zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 245,01 USD.

AbbVie
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 245,01 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 246,59 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 243,62 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127'319 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. 9,15 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 191,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,87 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,05 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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