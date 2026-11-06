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06.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Abend ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von AbbVie. Zuletzt konnte die Aktie von AbbVie zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 290,32 USD.
Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 290,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'402 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 291,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,43 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 258'556 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 302,91 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Am 30.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,15 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,85 USD aus. Am 30.10.2026 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,10 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.40 Mrd. USD – ein Plus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AbbVie-Gewinn in Höhe von 13,97 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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