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06.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Freitagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 287,23 USD.
Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 287,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'430 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 282,43 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 282,43 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 129'761 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 302,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,46 Prozent. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 33,44 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,85 USD belaufen. Am 30.10.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,37 USD gegenüber 0,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,32 Prozent auf 17.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 13,97 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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