AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagabend mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 265,58 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 268,55 USD. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 260,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 267,74 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292'585 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 269,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,87 USD je AbbVie-Aktie. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.42 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AbbVie möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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