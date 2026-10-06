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06.10.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 262,50 USD.

AbbVie
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Um 16:28 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 262,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'820 Punkten steht. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 262,16 USD nach. Bei 267,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 111'757 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 269,34 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 27,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,87 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.42 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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