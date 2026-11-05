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05.11.2026 20:27:14
AbbVie Aktie News: AbbVie am Donnerstagabend im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 292,38 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 292,38 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'375 Punkten realisiert. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 292,04 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 298,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 474'286 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 302,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,60 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 191,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 34,62 Prozent Luft nach unten.
AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,85 USD aus. Am 30.10.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.78 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AbbVie am 03.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,97 USD je AbbVie-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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