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05.10.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend höher

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 263,41 USD.

AbbVie
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Das Papier von AbbVie legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 263,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 264,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,27 USD. Zuletzt wechselten via New York 270'234 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2026 auf bis zu 269,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 2,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 27,42 Prozent wieder erreichen.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2026. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.42 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 30.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AbbVie rechnen Experten am 22.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 14,04 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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