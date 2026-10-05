AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 262,22 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 262,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 260,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91'494 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 269,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,10 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 USD belaufen. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,04 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
16:29
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|AbbVie Aktie News: AbbVie zieht am Freitagabend an (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AbbVie von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.