AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 262,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 260,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91'494 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 269,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 2,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,10 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 USD belaufen. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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