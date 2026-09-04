AbbVie Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von AbbVie

Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 256,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Die AbbVie-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,05 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,96 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 278'285 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,44 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 25,39 Prozent sinken.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,25 USD je Aktie ausschütten. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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