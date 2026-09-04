AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von AbbVie
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 256,22 USD.
Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 256,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Die AbbVie-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,05 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,96 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 278'285 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,44 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 4,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 25,39 Prozent sinken.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,25 USD je Aktie ausschütten. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,03 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
20:27
|AbbVie Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von AbbVie (finanzen.ch)
|
16:29
|AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
17.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AbbVie-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AbbVie-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.