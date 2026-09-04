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04.09.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 256,68 USD nach.

AbbVie
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Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 256,68 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'726 Punkten liegt. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 256,58 USD. Mit einem Wert von 257,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 120'061 AbbVie-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,44 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Bei 191,17 USD erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 34,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,25 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.99 Mrd. USD im Vergleich zu 15.42 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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