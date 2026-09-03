AbbVie Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von AbbVie

Um 20:26 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 261,13 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'754 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte AbbVie-Aktie bei 257,33 USD. Bei 264,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165'953 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2026 auf bis zu 267,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,42 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2025 mit 6,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,25 USD je Aktie ausschütten. Am 31.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 16.99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 23.10.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 14,03 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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