AbbVie Aktie News: AbbVie am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 259,92 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'704 Punkten steht. Das Tagestief markierte die AbbVie-Aktie bei 257,33 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 264,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 78'645 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 267,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 2,89 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 191,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,45 Prozent.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,25 USD belaufen. AbbVie veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 16.99 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 15.42 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 14,03 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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