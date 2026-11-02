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02.11.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagabend mit Abschlägen
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 288,80 USD.
Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 288,80 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten realisiert. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 286,24 USD. Bei 290,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 585'687 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 298,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,85 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.78 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 13,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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