AbbVie Aktie News: AbbVie am Montagabend mit Abschlägen

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 288,80 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten realisiert. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 286,24 USD. Bei 290,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 585'687 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 298,73 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2026 (191,17 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 6,65 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,85 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 30.10.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.40 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.78 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 13,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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