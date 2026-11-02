|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Montagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 287,79 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 287,79 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 286,24 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 290,38 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 264'031 AbbVie-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 298,73 USD erreichte der Titel am 30.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,80 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,57 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,85 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. AbbVie gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 17.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 13,95 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
Moderna, Eli Lilly & Co. im Höhenflug: Was hinter dem Comeback der Gesundheitsaktien steckt
Apogee-Aktie schiesst nach milliardenschwerem Übernahmeangebot von AbbVie nach oben
S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet AbbVie Aktionären eine Freude
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu AbbVie Inc
|
16:29
|AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Montagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.10.26
|AbbVie Aktie News: Anleger schicken AbbVie am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Ausblick: AbbVie veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: AbbVie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu AbbVie Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.