AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Montagnachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr rutschte die AbbVie-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 287,79 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 286,24 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 290,38 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 264'031 AbbVie-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 298,73 USD erreichte der Titel am 30.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,80 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.04.2026 Kursverluste bis auf 191,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,57 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,85 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. AbbVie gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 17.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 13,95 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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