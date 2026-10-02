AbbVie Aktie News: AbbVie zieht am Freitagabend an

Um 20:26 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 261,88 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 261,91 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 257'267 AbbVie-Aktien.

Bei einem Wert von 269,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,85 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.04.2026 bei 191,17 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 27,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,65 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,87 USD. AbbVie liess sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,52 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.42 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.99 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AbbVie rechnen Experten am 22.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2026 14,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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