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02.10.2026 16:29:00

AbbVie Aktie News: AbbVie verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

AbbVie Aktie News: AbbVie verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Mit einem Wert von 260,10 USD bewegte sich die AbbVie-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

AbbVie
215.60 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 260,10 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 261,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 258,18 USD. Bei 259,74 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 80'419 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei 269,34 USD erreichte der Titel am 24.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 3,43 Prozent niedriger. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 191,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 26,50 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,87 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Am 22.10.2027 wird AbbVie schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 14,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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