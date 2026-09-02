AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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02.09.2026 20:27:13
AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend nahe Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 260,22 USD.
Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 260,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 262,86 USD. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 257,75 USD ein. Bei 262,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 325'604 Aktien.
Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 267,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,77 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 6,65 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,25 USD je AbbVie-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2026 vor. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 16.99 Mrd. USD gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.
In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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