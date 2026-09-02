AbbVie Aktie News: AbbVie tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 259,45 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AbbVie-Aktie bis auf 259,12 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 136'967 AbbVie-Aktien.

Am 30.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Bei 191,17 USD fiel das Papier am 30.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,32 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,25 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,65 USD je Wertpapier. Am 31.07.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.42 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 14,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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