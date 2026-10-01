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01.10.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend tiefer

AbbVie Aktie News: AbbVie am Abend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 260,59 USD.

AbbVie
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 260,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 259,00 USD. Bei 260,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 219'390 AbbVie-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 269,34 USD erreichte der Titel am 24.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 3,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 191,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 USD aus. Am 31.07.2026 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,03 USD gegenüber 0,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.42 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,04 USD je AbbVie-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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