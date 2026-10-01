AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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01.10.2026 16:29:00
AbbVie Aktie News: AbbVie stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die AbbVie-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 261,46 USD.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der AbbVie-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 261,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten tendiert. Bei 261,87 USD erreichte die AbbVie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 259,00 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 260,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 83'850 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,34 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 2,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 191,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2026). Abschläge von 26,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,65 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,87 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AbbVie im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,04 USD je AbbVie-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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