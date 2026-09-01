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01.09.2026 20:27:13

AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Abend fester

AbbVie Aktie News: AbbVie zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 261,00 USD.

AbbVie
211.06 CHF 2.07%
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Um 20:26 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 261,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die AbbVie-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,11 USD aus. Bei 260,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 272'808 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,44 USD an. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 2,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 191,17 USD am 30.04.2026. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 26,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,25 USD aus. AbbVie gewährte am 31.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,03 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.42 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AbbVie am 23.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2026 14,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ascannio / Shutterstock.com
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