AbbVie Aktie News: AbbVie am Dienstagnachmittag gesucht

Die AbbVie-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 260,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'655 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 262,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 130'083 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 267,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,75 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,17 USD. Dieser Wert wurde am 30.04.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 36,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,25 USD, nach 6,65 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,52 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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