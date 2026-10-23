Abbott Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Abbott Laboratories hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.940 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 13.01 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.37 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch