Abbott Laboratories Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Abbott Laboratories Un hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.74 CAD, nach 1.29 CAD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Abbott Laboratories Un 18.22 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch