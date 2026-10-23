Abbott Laboratories Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Abbott Laboratories Un hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Abbott Laboratories Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66.85 Milliarden BRL im Vergleich zu 61.95 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch