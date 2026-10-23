Abbott Laboratories CertDeposito ArgRepr 05 hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Abbott Laboratories CertDeposito ArgRepr 05 präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 198.73 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 312.20 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29.22 Prozent auf 19’517.29 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15’103.97 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch