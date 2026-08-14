Abbott India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Abbott India hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 201.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 172.17 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Abbott India im vergangenen Quartal 18.14 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Abbott India 17.38 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch