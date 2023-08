ABB und Samsung arbeiten bei Gasanalysatoren in Saudi Arabien zusammen

Zürich (awp) - ABB und Samsung Engineering haben einen Rahmenvertrag für die Kooperation bei Gasanalysatoren für die saudi-arabische Energiewirtschaft unterzeichnet. Durch die Zusammenarbeit soll die Messung der Gasqualität mittels der Implementierung von integrierten Analysatorlösungen unterstützt werden.

Mit der Vereinbarung werde ABB zum Komplettanbieter für die Integration von Gasanalysesystemen für Samsung in Saudi-Arabien, teile das Unternehmen am Donnerstag mit. Die von ABB gebaute Integrationsanlage für Analysesysteme in Dammam soll die Zusammenarbeit unterstützen.

Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ferner Geschäftsmöglichkeiten ausloten und komplette analytische Lösungen für den saudischen Öl- und Gasmarkt anbieten. ABB und Samsung Engineering haben bereits bei anderen Projekten zusammengearbeitet, unter anderem beim Aramco Jafurah Phase 1 Projekt zur Gasförderung in Saudi Arabien. Finanzielle Details zu der Kooperation wurden nicht genannt.

cg/rw