ABB- und Bucher-Aktien uneins: Finanzchefs von ABB, Bucher und Vitra als "CFO of the Year" ausgezeichnet

Anlässlich des jährlichen Swiss CFO Day wurden zwei Finanzchefinnen und ein Finanzchef von Schweizer Unternehmen ausgezeichnet.

In der Kategorie der 50 grössten börsenkotierten Unternehmen ("SMI Expanded") wurde Timo Ihamuotila von ABB zum Finanzchef des Jahres gewählt. Er ist seit April 2017 für die finanziellen Belange des international aufgestellten Technologiekonzerns tätig. Davor war der Finne unter anderem Finanzchef von Nokia gewesen.

Die Auszeichnung in der Kategorie "Swiss Performance Index", also der kleineren börsenkotierten Unternehmen, gewann die Finanzchefin von Bucher, Manuela Suter. Die Schweizerin ist seit 2018 auf ihrem Posten, war davor aber schon einige Jahre in führenden Positionen bei Bucher tätig. Vor ihrem Wechsel zum Maschinenbauer arbeitete sie unter anderem für die Börsenbetreiberin SIX oder den Zementkonzern Holcim.

Paula Indermühle vom Designmöbel-Hersteller Vitra erhielt den Titel der Finanzchefin des Jahres in der Kategorie "CFO Forum Schweiz". Sie ist seit 2019 CFO bei Vitra. Davor bekleidete sie unter anderem während zwölf Jahren verschiedene Finanzpositionen bei Roche.

Die Jury des "CFO of the Year" Awards 2023 setzt sich aus zwölf Vertreterinnen und Vertretern von Banken, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, Finanzzeitschriften und Hochschulen zusammen.

Die ABB-Aktie notiert am Dienstag an der SIX zeitweise 0,69 Prozent im Plus bei 33,58 Franken, während die Bucher-Aktie 0,11 Prozent tiefer bei 359,80 Franken notiert.

