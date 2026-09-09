ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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09.09.2026 10:00:23
ABB und BCG unterstreichen wachsende Bedeutung von Gleichstromtechnologien in Stromsystemen der Zukunft
|
ABB Ltd
/ Schlagwort(e): Marktbericht/Research Update
Zürich, Schweiz, 9. September 2026
ABB hat heute den gemeinsam mit der Boston Consulting Group (BCG) erstellten Bericht «The Strategic Case for Hybrid AC/DC Power: Shaping the Transition to the Next Electrical Architecture» publiziert. Dem Bericht zufolge wird sich die Gleichstromtechnologie von einer Nischenanwendung zu einem zentralen Baustein industrieller, gewerblicher und digitaler Infrastrukturen entwickeln. Die Entscheidungen, die Unternehmen und Politik in den kommenden zwei bis drei Jahren treffen, werden massgeblich darüber bestimmen, wer diesen Wandel aktiv mitgestaltet – und wer sich später an die von anderen geschaffenen Rahmenbedingungen anpassen muss.
Den vollständigen Bericht finden Sie hier:
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABB Ltd
|Affolternstrasse 44
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 317 7111
|Internet:
|www.abb.com
|ISIN:
|CH0012221716
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange; Stockholm
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|
2396028 09.09.2026 CET/CEST
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