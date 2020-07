ABB startet Aktienrückkaufprogramm am 23. Juli

Zürich (awp) - ABB startet am (morgigen) 23. Juli 2020 das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Es steht im Zusammenhang mit dem am 1. Juli abgeschlossenen Verkauf seines Bereichs Power Grids an Hitachi und läuft bis zur nächsten Generalversammlung am 25. März 2021. Es wird zum Zweck der Kapitalherabsetzung auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt, wie ABB am Mittwoch mitteilte.

ABB will mit dem Rückkaufprogramm die Nettobarerlöse aus der Hitachi-Transaktion in Höhe von 7,6 bis 7,8 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Zunächst plant ABB den Angaben zufolge einen Rückkauf von 10 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Zusätzlich zu den durch ABB selbst gehaltenen Aktien, sollen maximal 180 Millionen Aktien erworben werden. Das entspricht einem maximalen Rückkaufbetrag von 4,2 Milliarden Schweizer Franken auf Basis des Aktienkurses am (gestrigen) 21. Juli.

An der Generalversammlung 2021 werde ABB dann die Aktionäre um Zustimmung zur Vernichtung der zurückgekauften Aktien ersuchen und die nächsten Schritte ankündigen, heisst es.

uh/cf