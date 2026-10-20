Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.10.2026 08:27:00
ABB: Siemens-Rivale meldet Rekordauftragseingang und baut Geschäft aus
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
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09:28
|DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
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09:28
|STOXX-Handel STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
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09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
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19.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
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|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
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|15.10.26
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|09.10.26
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|02.10.26
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|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
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|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
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|29.09.26
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|24.09.26
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|07.07.26
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|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht abwärts, während der deutsche Aktienmarkt schwächelt. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.