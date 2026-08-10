ABB Power Products Systems India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ABB Power Products Systems India lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

ABB Power Products Systems India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65.99 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29.53 INR je Aktie gewesen.

ABB Power Products Systems India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.94 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch