ABB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ABB hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.65 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.660 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB einen Umsatz von 9.05 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch