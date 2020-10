ABB mit Umsatzrückgang bei massiv höherem Reingewinn - ABB-Aktie im Minus

Der Industriekonzern ABB hat im dritten Quartal 2020 weniger umgesetzt und auf operativer Ebene auch weniger verdient.

Der per Mitte Jahr abgeschlossene Verkauf der Stromnetzsparte liess allerdings die Kasse klingeln.

So hat sich der Konzerngewinn auf 4,53 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal beinahe verachtfacht. Allerdings spielen hier verschiedene Sondereffekte mit hinein. Einerseits ist hier der Gewinn der nicht fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 5,0 Milliarden US-Dollar enthalten.

Dieser umfasst einen Vorsteuerbuchgewinn von 5,3 Milliarden aus dem Power Grids-Verkauf sowie den Ertragssteueraufwand im Zusammenhang mit der Veräusserung, wie ABB am Freitag mitteilte. Andererseits kommen nicht operative Pensionsaufwendungen in Höhe von 343 Millionen US-Dollar hinzu.

Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit von ABB fiel indes mit 71 Millionen US-Dollar um Einiges bescheidener aus. Dieses beinhaltet eine Goodwill-Wertminderung von knapp 311 Millionen und Belastungen über 203 Millionen wegen geänderter Verpflichtungen im Zusammenhang mit verkauften Unternehmensteilen.

Höhere Marge dank Elektrifizierung

Der operative Betriebsgewinn (EBITA) reduzierte sich um 2 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar, wobei die entsprechende Marge um 30 Basispunkte auf 12,0 Prozent gesteigert werden konnte. Besser als im Vorjahr fiel die Marge im Geschäftsbereich Elektrifizierung aus, wogegen die anderen drei Bereiche vor allem wegen des rückläufigen Umsatzes auch eine tiefere Marge als im Vorjahr erwirtschafteten.

Der Umsatz des Konzerns ging denn auch sowohl in US-Dollar als auch bereinigt um Währungs- und Portfolioeinflüsse um 4 Prozent auf 6,58 Milliarden US-Dollar zurück. Das Tempo des Abschwungs hat sich damit gegenüber dem zweiten Quartal verlangsamt, als auf bereinigter Basis ein Umsatzminus von 10 Prozent resultierte.

Ähnlich sieht die Situation mit Blick auf den Auftragseingang aus. Dieser lag mit 6,11 Milliarden organisch gesehen um 8 Prozent unter dem Vorjahresquartal, im zweiten Quartal waren es noch -14 Prozent. Im Vergleich mit den Prognosen hat sich ABB mehrheitlich besser geschlagen als erwartet.

China als Lichtblick

Dennoch blieb das Geschäftsumfeld auch im dritten Quartal herausfordernd, wie ABB umschrieb. Die Nachfrage habe sich gegenüber dem Vorjahresquartal in allen Regionen abgeschwächt, auch wenn sich die kräftige Erholung in China insbesondere im Bereich Robotik positiv auf die Auftragslage ausgewirkt habe.

Die positive Entwicklung im kurzzyklischen Produktgeschäft wurde durch rückläufige Grossaufträge und die anhaltenden Einschränkungen im Servicegeschäft aufgehoben. Zudem wurden die operativen Margen durch Belastungen im Nichtkerngeschäft und einen Verlust im Geschäftsbereich Industrieautomation im Zusammenhang mit einem Projekt in Südafrika beeinträchtigt.

Die Corona-Pandemie habe auch im dritten Quartal den Umsatz in allen Geschäftsbereichen beeinträchtigt, liess sich CEO Björn Rosengren in der Mitteilung zitieren. Gleichzeitig sei die zugrunde liegende Performance jedoch stark ausgefallen, auch dank der laufenden Massnahmen zur Kostensenkung.

"Der Geschäftsbereich Antriebstechnik verzeichnete einen robusten Leistungsausweis. Die Geschäftsbereiche Robotik und Industrieautomation erholen sich dagegen langsamer", so Rosengren. Ausserdem sieht sich ABB "auf gutem Weg", die jährlichen Nettoeinsparungen von 500 Millionen US-Dollar im Rahmen des Vereinfachungsprogramms ABB-OS schneller als geplant zu realisieren.

Geschäftslage bleibt angespannt

Mit Blick nach vorne hiess es, dass die Auswirkungen von Covid den kurzfristigen Ausblick in vielen Absatzmärkten belasteten, insbesondere in der Öl- und Gasindustrie, der konventionellen Stromerzeugung, der Automobil- und Schifffahrtsindustrie sowie dem Haus- und Gebäudesektor.

Für das vierte Quartal rechnet ABB damit, dass die Auftrags- und Umsatzwachstumsraten gegenüber der Vorjahresperiode schwierig bleiben und dass die Umsatzwachstumsrate sequentiell abnimmt. Die operativen Margen dürften gegenüber der Vorjahresperiode dagegen voraussichtlich wachsen. Ausserdem stellt das Unternehmen für das Gesamtjahr einen "robusten Cashflow" in Aussicht.

ABB nach Quartalszahlen SMI-Schlusslicht

Den Aktien von ABB sind am Freitag im frühen Handel nach der Präsentation der Quartalszahlen das Schlusslicht im Leitindex SMI. Der Erlös aus dem Verkauf der Stromnetzsparte sorgt zwar für einen Quartalsgewinn in Milliardenhöhe. Die zukunftsgerichteten Aussagen fallen hingegen einmal mehr eher vorsichtig aus. Die Analysten zeigen sich ausserdem mit dem Resultat der Sparte Industrial Automation unzufrieden.

Zeitweise verlieren ABB Namen im 1,54 Prozent auf 23,65 Franken.

Der Konzern musste sowohl beim Auftragseingang, beim Umsatz wie auch beim EBITA einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Das scheint den Anlegern sauer aufzustossen, auch wenn es in Expertenkreisen heisst, dass sich ABB angesichts des schwierigen Wirtschaftsumfelds wacker geschlagen habe.

Denn einerseits sei der Umsatzrückgang geringer ausgefallen als erwartet, andererseits wird von einigen auf die überraschend stabile Margenentwicklung angespielt. Nach Sparten betrachtet sorgte allerdings vor allem der Gewinnbeitrag aus der Industrial Automation für enttäuschte Gesichter.

Und trotz eines Erlös aus dem Verkauf der Stromnetzsparte Power Grids in Höhe von 5,3 Milliarden Dollar vor Steuern fällt der Reingewinn tiefer als erhofft aus. Analysten erklären sich dies mit hohen einmaligen Kosten. Der Ausblick wiederum ist erwartungsgemäss von Vorsicht geprägt. Dass das Unternehmen bei den Kosteneinsparungen aufs Tempo drückt, wird immerhin begrüsst.

Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs stösst sie vor allem an den vorsichtigen Aussagen zur künftigen Wachstumsentwicklung. In diesem Zusammenhang verweist sie auch auf die eher verhaltene Entwicklung beim Auftragseingang und -bestand. Gleichzeitig findet sie aber an den soliden Margen Gefallen.

Ihr Berufskollege Guillermo Peigneux Lojo von der UBS macht nur gerade den etwas tiefer als erwartet ausgefallenen Gewinnbeitrag aus der Industrial Automation als Schwachpunkt aus. Ansonsten aber sei das dritte Quartal über sämtliche übrigen Bereiche hinweg stark ausgefallen, so sein positives Fazit.

Etwas kritischer klingt es bei der ZKB. Der zuständige Analyst schreibt von einem Resultat "im Rahmen der Erwartungen". Im Bereich Elektrifizierung habe man bei der operativen Performance zu überraschen vermocht, während die Roboter-Sparte von der tieferen Vorjahresbasis profitierte. Wie schon bei der UBS wird aber auch hier das Resultat in der Industrial Automation kritisiert.

Bei Vontobel hingegen missfällt dem Analysten vor allem der zurückhaltende Ausblick für das vierte Quartal. an spüre eine "beginnende" Beeinträchtigung des Umsatzes durch eine geringere Aufnahme an Bestellungen. Die Gewinnspannen dürften sich voraussichtlich aber weiter verbessern, schreibt er. Ausserdem seien die Umsätze im dritten Quartal besser ausgefallen als erwartet.

