ABB mit leichtem Umsatzplus im Schlussquartal - ABB-Aktie rutscht ab

Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang legten zumindest in der Berichtswährung US-Dollar leicht zu. Der operative Gewinn konnte zudem deutlich verbessert werden, während die Dividende stabil bleibt. Insgesamt wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Der Umsatz nahm um 2 Prozent auf 7,18 Millionen US-Dollar zu, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Rechnet man die Konsolidierungs- und die Währungseffekte heraus, ergab sich organisch eine Seitwärtsbewegung. Der Abschwungs wurde damit gestoppt, denn im dritten Quartal resultierte auf bereinigter Basis noch ein Umsatzminus von 4 Prozent.

Ähnlich präsentierte sich die Situation beim Auftragseingang. Dieser zog um 2 Prozent auf 7,00 Milliarden Dollar an, organisch ergab sich hier ein knappes Minus von 1 Prozent. Das Marktumfeld habe sich im vierten Quartal verbessert, schreibt ABB dazu.

Uneinheitlich sah es bei den Gewinnziffern aus. Der operative Gewinn auf Stufe EBITA erhöhte sich auf vergleichbarer Basis um 12 Prozent auf 825 Millionen und die entsprechende Marge um 140 Basispunkte auf 11,5 Prozent. Das Reinergebnis fiel dagegen mit -79 Millionen Dollar negativ aus, unter anderem wegen einer Belastung durch nicht operative Pensionsaufwendungen und wegen der vorzeitigen Rückzahlung von Anleihen.

Auf Jahressicht kletterte der Reingewinn allerdings dank der Einnahmen aus dem Verkauf der Stromnetzsparte um über 250 Prozent auf 5'146 Millionen Dollar. Die Dividende bleibt allerdings stabil bei 80 Rappen.

Für die ABB-Papiere geht es am Donnerstag an der SIX zeitweise um 3,06 Prozent abwärts auf 26,62 Franken, nachdem es vorbörslich noch nach Gewinnen ausgesehen hatte.

