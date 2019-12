ABB mit Änderungen in der Konzernleitung im Zusammenhang mit Verkauf Power Grids

Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB kündigt im Rahmen des Verkaufs der Stromnetzsparte Änderungen in der Konzernleitung an. So werden die Leitungsfunktion für die Sparte Stromnetze sowie für die Regionen aufgelöst.

Im Zuge des Umbaus von ABB verlassen deshalb Claudio Facchin als Leiter der Stromnetzsparte sowie Frank Duggan und Chunyuan Gu als Leiter der Region Europa bzw. Asien, Afrika und Naher Osten per Ende 2019 den Konzern, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Facchin wird die Stromnetzsparte bis zum Abschluss des Verkaufs an Hitachi als eigenständiges Unternehmen weiterhin leiten.

Duggan und Gu treten von ihren Positionen zurück, wobei Duggan als Vertreter von ABB im Verwaltungsrat von Hitachi Power Grids Einsitz nehmen wird. Beide stehen ABB weiterhin beratend zur Verfügung, wie es heisst.

cf/uh