Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB liefert Ausrüstung zur Produktion von grünem Wasserstoff in Kanada. Der Schweizer Konzern habe dazu eine Absichtserklärung mit dem kanadischen Wasserstoffproduzenten Charbone Hydrogen in Montreal unterzeichnet, teilte ABB am Freitagabend in einem Communiqué mit.

Konkret sollen bis zu 15 modulare und skalierbare Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff in ganz Nordamerika in den nächsten fünf Jahren gebaut werden. ABB liefere unter anderem die elektrischen Unterstationen, hiess es. Finanzielle Angaben zum Umfang des Vertrags wurden nicht gemacht.

jb/