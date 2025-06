ABB kauft kanadischen Gehäusehersteller Bel Products

Zürich (awp) - Der Technologiekonzern ABB tätigt eine Akquisition in Nordamerika. ABB Electrification Canada übernimmt den Gehäusehersteller Bel Products.

Damit erweitere ABB das Portfolio im wachsenden Markt für Gehäusesysteme mit einem führenden kanadischen Hersteller von Gehäusen für Gewerbe und Industrie sowie von Sonderanfertigungen, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend. Die Übernahme stärke die Marktpräsenz der Schweizer Gesellschaft in Kanada und in den USA.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht genannt. Bel Products wurde den Angaben zufolge 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal.

