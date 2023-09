ABB investiert 16 Millionen kanadische Dollar in kanadisches Werk

Zürich (awp) - Der Techkonzern ABB erweitert ein Werk für Installationsprodukte in Kanada. In Pointe Claire, einem Vorort von Montreal, nimmt ABB für den Ausbau der Produktion von Kunststoff-Spritzgusslösungen 16 Millionen kanadische Dollar in die Hand, wie es am Donnerstagabend in einer Mitteilung heisst. Das sind umgerechnet knapp 11 Millionen Franken.

Mit diesem Ausbau werde die Produktion solcher Lösungen in Pointe Claire verdoppelt und es würden mehr als 40 neue Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen, hiess es weiter. Mithilfe der grösseren Produktionskapazitäten will ABB die in Kanada wachsende Nachfrage nach smarten und nachhaltigen Elektrifizierungslösungen befriedigen.

mk/