ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2025 14:27:36
ABB investiert 110 Millionen Dollar in US-Produktion
Zürich (awp) - Der Technologiekonzern ABB baut seine Kapazitäten in Übersee weiter aus. Insgesamt sollen rund 110 Millionen US-Dollar in vier Produktionsstätten in den USA und in Puerto Rico investiert werden.
Die Mittel für den Ausbau von Forschung, Entwicklung und Fertigung sollen noch im laufenden Jahr ausgegeben werden, wie ABB am Dienstag mitteilte. Sie seien eine Reaktion auf die steigende Nachfrage in Schlüsselsektoren wie Rechenzentren und Stromnetzen.
Wegen der im ersten Halbjahr 2025 in den USA um rund 30 bis 40 Prozent gestiegenen Strompreise für den Grosshandel würden sich die Kunden verstärkt auf die Verbesserung der Energie-Effizienz und der Verfügbarkeit der Anlagen fokussieren, um so die Kosten zu senken.
Jeweils 30 Millionen Franken werden in Werke in Richmond, Virginia sowie in Arecibo auf Puerto Rico investiert. Dabei schafft ABB gleichzeitig gegen 200 neue Arbeitsplätze. Die in Arecibo hergestellten Technologien sind für Industrie- und Gewerbebetriebe in den USA bestimmt und umfassen Leistungsschalter und Schaltgeräte sowie elektrische Komponenten unter anderem zur Stromverteilung.
15 Millionen Dollar steckt ABB in den Standort Senatobia in Mississippi, wo eine neue Produktionslinie für den Emax3, einen neuen offenen Leistungsschalter, errichtet wird. Weitere 35 Millionen soll die Erhöhung der Kapazität am Standort Pinetops in North Carolina kosten.
ABB hatte von 2022 bis 2024 bereits rund 500 Millionen US-Dollar ins US-Geschäft investiert.
cf/jb
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|18.07.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|ABB Neutral
|UBS AG
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}