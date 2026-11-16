ABB India präsentierte Quartalsergebnisse

ABB India hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.89 INR. Im Vorjahresviertel waren 19.31 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.11 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch