ABB erwägt wohl Verkauf von Kupplungshersteller Dodge - ABB-Aktie unter Druck

Der Industriekonzern ABB könnte am Donnerstag anlässlich des Investorentages den Verkauf der US-Firma Dodge ankündigen.

ABB lehnt sich anlässlich des ersten Investorentages des neuen CEO Björn Rosengren nicht zu weit aus dem Fenster. Die bisherigen Finanzziele werden nur leicht aktualisiert. Im Rahmen der Verschlankung des Portfolios werden drei Divisionen ins Schaufenster gestellt.

Konkret stehen die drei Divisionen Turbocharging (Geschäftsbereich Industrieautomation), Mechanical Power Transmission (Antriebstechnik) und Power Conversion (Elektrifizierung) zur Disposition, wie ABB am Donnerstag im Vorfeld eines Investorentags mitteilte. Diese Divisionen stehen für rund 1,75 Milliarden US-Dollar oder annähernd sechs Prozent des jährlichen Konzernumsatzes.

Alle Optionen offen

Gleichzeitig wird betont, dass beim Ausstieg aus den drei Geschäftsfeldern "alle Optionen" geprüft würden. "Unser Ziel ist es, die beste wertsteigernde Lösung für ABB und die Divisionen zu finden", liess sich Rosengren zitieren. "Dabei werden wir uns nicht unter Zeitdruck setzen."

Bei den drei Divisionen handle es sich ausserdem um hochwertige Geschäfte, deren operative Margen über dem Zielkorridor des Konzerns lägen. Im Rahmen einer Portfolio-Evaluation sei aber überprüft worden, inwieweit das Unternehmen der beste Eigentümer für diese Divisionen sei.

Einem kosmetischen Eingriff kommt eine Umbenennung des Geschäftsbereichs Industrieautomation gleich. Dieser soll künftig Prozessautomation heissen. Abgesehen davon wird ABB zum 1. Januar 2021 die Zahl der Divisionen wegen einer Aufteilung im Portfolio des Geschäftsbereichs Antriebstechnik auf 20 erhöhen.

Weiter streicht ABB hervor, dass die Organisation seit Jahresbeginn weiter dezentralisiert worden sei und die operativen Entscheidungen nun näher am Kunden getroffen würden. Das neue Betriebsmodell unter den Namen "ABB Way" sei implementiert und eine Leistungsmanagement basierend auf einer "Scorecard" eingeführt worden. Stabilität und Profitabilität werden damit künftig vor Wachstum gestellt.

Als Erfolg sieht ABB die bisherigen Sparbemühungen. "Dank der Reorganisation des Konzerns wurde das Einsparungsziel von 500 Millionen US-Dollar ein Jahr früher erreicht als geplant", meinte dazu Finanzchef Timo Ihamuotila.

Finanzziele kaum verändert

Die bisherigen mittelfristigen Finanzziele ändern sich nur unwesentlich. Demnach strebt ABB ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich zwischen 3 und 5 Prozent auf vergleichbarer Basis an, bisher waren es 3 bis 6 Prozent. Rund zwei Drittel davon sollen auf vergleichbarer Basis erreicht werden und rund ein Drittel über Akquisitionen.

Der angestrebte Korridor für die operative EBITA-Marge liegt unverändert zwischen 13 und 16 Prozent. Ab 2023 will ABB aber im oberen Bereich der Spanne liegen. Unverändert wird eine Cash-Conversion-Rate von rund 100 Prozent angestrebt sowie eine Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) von 15 bis 20 Prozent. Letztere soll sich dabei stetig verbessern. Ausserdem will ABB weiterhin ein über dem Umsatzwachstum liegendes Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) erzielen.

Die Prioritäten von ABB bei der Verwendung der freien Mittel bleiben ebenfalls unverändert und umfassen die Finanzierung von organischem Wachstum, eine steigende nachhaltige Dividende und Akquisitionen. ABB hält daran fest, dass Netto-Erlöse aus dem Verkauf der Sparte Stromnetze an Hitachi in der Höhe von 7,6 bis 7,8 Milliarden Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen.

Parallel zu attraktiven Renditen strebt ABB auch die Beibehaltung des "Single A"-Rating an. Das Programm zur Optimierung der Kapitalstruktur soll laut Ihamuotila bis Ende 2020 weitgehend abgeschlossen werden.

Mit Blick auf die kurzfristigen Aussichten sagte Rosengren: "Die Corona-Pandemie belastet zwar weiterhin den kurzfristigen Ausblick, die langfristigen Markttrends Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz bleiben aber unverändert."

ABB-Aktien nach Angaben zum Investorentag unter Druck

Die Aktien von ABB geben am Donnerstag im frühen Geschäft deutlich nach. Die Angaben zum Investorentag hinsichtlich der geplanten Devestitionen und der weitgehend bestätigten Finanzziele lösen in Analystenkreisen keine Freudensprünge aus. Teilweise werten diese die unveränderte Zielspanne für die operative Marge sowie die zur Abspaltung vorgesehenen Geschäfte mit einem Umsatzanteil von lediglich gut 6 Prozent als Enttäuschung.

Es kommen aber auch wohlwollendere Stimmen vor, und es gilt zu beachten, dass die Aktie seit Ende Oktober sehr gut gelaufen ist und am Vortag bei 25,50 Franken den höchsten Stand seit Februar 2018 erreicht hatte. Von daher hätte es für höhere Kurse schon einen "Knaller" gebraucht.

Bis um 09.25 Uhr geben ABB um 3,3 Prozent auf 24,48 Franken nach und sind damit der grösste Verlierer unter den Blue Chips. Der Gesamtmarkt (SMI) steht 0,56 Prozent tiefer.

Das Strategieupdate sei "im besten Fall wenig überzeugend", heisst es etwa in einer Einschätzung von Jefferies. Beim unveränderten Margenziel gelte es zu beachten, dass mit den angekündigten Devestitionen die Marge noch etwas gedrückt werden, da damit ein Umsatz von 1,75 Milliarden Dollar wegfalle, der innerhalb des ABB-Geschäfts überdurchschnittlich profitabel sei und wie beispielsweise das Geschäft mit Turboladern einen hohen Service-Anteil enthalte. Jefferies weist zudem darauf hin, dass ABB mit der angestrebten Erhöhung der Forschungsausgaben auf 5 Prozent des Umsatzes noch immer deutlich hinter der Konkurrenz zurückliege.

Die Bank Vontobel zeigt sich in einem Kommentar wenig überrascht von den weitgehend unveränderten Zielen. Dass die Spannweite für das angestrebte Umsatzwachstum aber am oberen Ende um einen Prozentpunkt eingegrenzt worden sei, könne durchaus als enttäuschend aufgenommen werden. Von den angekündigten Devestitionen sei am ehesten diejenige des Geschäfts mit Turboladern überraschend. Dies könnte sich allerdings bald in einem höheren Wachstum des Gewinns je Aktie niederschlagen.

Auch für die Zürcher Kantonalbank birgt das von ABB präsentierte keine grossen Überraschungen, dafür aber einige positive Entwicklungen. Insbesondere das Erreichen der Kostenziele ein Jahr früher als geplant sei erfreulich sowie die Lancierung von Nachhaltigkeitszielen, heisst es bei der Staatsbank.

