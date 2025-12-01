Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'818 -0.1%  SPI 17'626 -0.2%  Dow 47'348 -0.8%  DAX 23'600 -1.0%  Euro 0.9335 0.1%  EStoxx50 5'658 -0.2%  Gold 4'226 0.2%  Bitcoin 68'462 -5.8%  Dollar 0.8025 -0.3%  Öl 63.2 0.1% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Skandal um "Thunfisch-Anleihen": Schweiz klagt grosse Banken an - UBS-Aktie verliert
RWE-Aktie verliert: Investition in walisische Batteriespeicher
Aufsichtsratsvorsitzender verlässt JENOPTIK - Aktie fällt
01.12.2025 16:21:36

ABB erhält Auftrag für Hybrid-Elektroantriebe von Washington State Ferries

Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB hat einen Auftrag der Washington State Ferries an Land gezogen. Der Betreiber des staatlichen Fährsystems des US-Bundesstaats Washington hat hybride Antriebssysteme für zwei neue Autofähren bestellt.

Der Auftrag sei Teil des "System Electrification Program" von Washington State Ferries, teilte ABB am Montag mit. Das Programm sehe den Bau weiterer hybrider Fähren bis 2040 vor. Ein Auftragswert wird in der Mitteilung nicht genannt.

ra/ys

