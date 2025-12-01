ABB erhält Auftrag für Hybrid-Elektroantriebe von Washington State Ferries

Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB hat einen Auftrag der Washington State Ferries an Land gezogen. Der Betreiber des staatlichen Fährsystems des US-Bundesstaats Washington hat hybride Antriebssysteme für zwei neue Autofähren bestellt.

Der Auftrag sei Teil des "System Electrification Program" von Washington State Ferries, teilte ABB am Montag mit. Das Programm sehe den Bau weiterer hybrider Fähren bis 2040 vor. Ein Auftragswert wird in der Mitteilung nicht genannt.

ra/ys