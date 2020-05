ABB erhält von Metsä Fibre Auftrag für finnische Bioproduktfabrik - ABB-Aktie dennoch mit negativen Vorzeichen

ABB hat mit der finnischen Metsä Fibre eine Vereinbarung zur Lieferung von Technologien zur Elektrifizierung und zum Antrieb eines geplanten Bioproduktwerks in Nordfinnland geschlossen.

Das Auftragsvolumen beträgt rund 40 Millionen Euro, wie der Automationskonzern ABB am Donnerstag mitteilt.

Die Vereinbarung stehe unter dem Vorbehalt der endgültigen Investitionsentscheidung der Metsä Group, die frühestens im Herbst 2020 erfolgen werde. Die Fabrik mit einer jährlichen Kapazität von 1,5 Millionen Tonnen Zellstoff und anderer Bioprodukte dürfte ihren Betrieb im Jahr 2023 aufnehmen. Das Werk werde ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe auskommen.

Metsä Fibre ist ein Hersteller von Bioprodukten, Biochemikalien und Bioenergie. Das Unternehmen ist der weltweit grösste Produzent von Weichholzzellstoff und Nutzholz. 2019 erwirtschaftete Metsä Fibre mit rund 1'300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Metsä Fibre ist Teil der Metsä Group.

