ABB: Digitalchef Guido Jouret verlässt Industriekonzern bald

Zürich (awp/sda/reu) - Im Management des Industriekonzerns ABB kommt es nach dem Start des neuen Konzernchefs Björn Rosengren zum ersten prominenten Abgang. Chief Digital Officer Guido Jouret werde das Unternehmen in naher Zukunft verlassen, sagte ein ABB-Sprecher am Mittwoch.

Seine Funktion werde es im Zuge der Schrumpfung der Konzernzentrale nicht mehr geben. Der frühere Cisco- und Nokia-Manager arbeitete seit Oktober 2016 an den ABB-Standorten im Silicon Valley und in Zürich und hatte die Aufgabe, den Kunden aller Geschäftsbereiche digitale Angebote zur Verfügung zu stellen.

Der seit März amtierende Rosengren ist dabei, den Konzern umzukrempeln. Der Schwede will ABB dezentralisieren und den 18 Teilbereichen deutlich mehr Verantwortung übertragen. Auch die 2016 eingeführte Digitalplattform ABB Ability, die Software-Partnerschaften mit Firmen wie Microsoft, Hewlett Packard Enterprises oder Ericsson umfasst, werde nicht länger von der Konzernzentrale, sondern von den Geschäftsbereichen gesteuert. So will Rosengren Softwarelösungen schneller entwickeln.