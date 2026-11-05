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05.11.2026 07:30:37
ABB: Chinas Behörden stoppen Verkauf von Robotiksparte
Zürich (awp) - ABB hat beim Verkauf seiner Robotiksparte an Softbank Group einen Rückschlag erlitten. Die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen hat die Übernahme des China-Geschäfts von ABB Robotics untersagt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
ABB hatte im Oktober 2025 den Verkauf der Division an den japanischen Technologiekonzern Softbank für einen Unternehmenswert von 5,4 Milliarden Dollar vereinbart. Die Transaktion steht weiter unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen.
ABB und Softbank stünden in engem Austausch und arbeiteten konstruktiv an der Transaktion, hiess es weiter.
awp-robot/cf
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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