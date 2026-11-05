ABB: Chinas Behörden stoppen Verkauf von Robotiksparte

Zürich (awp) - ABB hat beim Verkauf seiner Robotiksparte an Softbank Group einen Rückschlag erlitten. Die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen hat die Übernahme des China-Geschäfts von ABB Robotics untersagt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

ABB hatte im Oktober 2025 den Verkauf der Division an den japanischen Technologiekonzern Softbank für einen Unternehmenswert von 5,4 Milliarden Dollar vereinbart. Die Transaktion steht weiter unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen.

ABB und Softbank stünden in engem Austausch und arbeiteten konstruktiv an der Transaktion, hiess es weiter.

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