|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 11:27:36
ABB-CEO: Dialog mit Softbank nach China-Veto gegen Robotics-Deal im Fokus
Quartino (awp) - Bei ABB laufen die Geschäfte mit Rechenzentren wie geschmiert, nicht nur, aber insbesondere in den USA. CEO Morten Wierod stellt beim Thema Künstliche Intelligenz und Rechenzentren die Chancen stärker ins Zentrum als die Risiken. Mit Blick auf das Veto von China gegen den Verkauf des Robotik-Geschäfts an die japanische Softbank mahnt er zu Geduld. Im Vordergrund stehe der Dialog mit Softbank.
"KI umfasst sehr viele Aspekte. Ich bin grundsätzlich optimistisch eingestellt, sowohl für ABB als auch für mich persönlich, weil die KI-Tools, die wir verwenden, die Effizienz erhöhen", antwortete Wierod auf die Frage, ob er bei diesem Thema eher bei den Optimisten oder den Pessimisten anzusiedeln sei. "Die Welt bewegt sich in die Richtung hin zu KI, ich sehe viele Chancen."
Beim rasanten Ausbau der Rechenzentren sei die Verfügbarkeit von Energie zu beachten, und dass sich die lokale Bevölkerung diese noch leisten könne und nicht von Stromausfällen bedroht sei. Hier komme aber wieder ABB mit den Produkten ins Spiel, die eine möglichst effiziente Stromversorgung über das Energiemanagement sicherstellen.
Befürchtungen, dass die Demokraten in den USA nach dem Wahlsieg den Bereich zu stark einschränken könnten, teilt Wierod nicht. "Sollte es neue Gesetze geben, wäre dies eher auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten zu erwarten. Und die Bewilligungen für einzelne Projekte hängen vor allem von den lokalen Behörden ab", so Wierod. Aus Gesprächen mit Gouverneuren gehe hervor, dass die meisten an einer gut laufenden Wirtschaft und neuen Arbeitsplätzen interessiert seien.
Was das Veto von China gegen den Verkauf des Robotik-Geschäfts an die japanische Softbank anbelangt, bleibt der ABB-Chef mit konkreten Aussagen zurückhaltend. "Softbank als Käufer ist im Lead beim Einholen der notwendigen Bewilligungen, nicht ABB. Wir sind daher auch über die Gründe nicht im Detail informiert."
Über Alternativen werde natürlich nachgedacht, in erster Linie stehe aber weiterhin der konstruktive Dialog mit Softbank im Vordergrund. Die Finanzierung der Rotork-Übernahme durch ABB sieht er aber keinesfalls gefährdet: "Unsere Mittel für mögliche Akquisitionen liegen derzeit bei 13 bis 14 Milliarden US-Dollar."
(Das vollständige Interview ist auf dem Premium-Dienst von AWP erschienen)
cf/ls
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SMI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
13.11.26
|ABB-CEO: Dialog mit Softbank nach China-Veto gegen Robotics-Deal im Fokus (AWP)
|
13.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.