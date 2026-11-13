ABB-CEO: Dialog mit Softbank nach China-Veto gegen Robotics-Deal im Fokus

Quartino (awp) - Bei ABB laufen die Geschäfte mit Rechenzentren wie geschmiert, nicht nur, aber insbesondere in den USA. CEO Morten Wierod stellt beim Thema Künstliche Intelligenz und Rechenzentren die Chancen stärker ins Zentrum als die Risiken. Mit Blick auf das Veto von China gegen den Verkauf des Robotik-Geschäfts an die japanische Softbank mahnt er zu Geduld. Im Vordergrund stehe der Dialog mit Softbank.

"KI umfasst sehr viele Aspekte. Ich bin grundsätzlich optimistisch eingestellt, sowohl für ABB als auch für mich persönlich, weil die KI-Tools, die wir verwenden, die Effizienz erhöhen", antwortete Wierod auf die Frage, ob er bei diesem Thema eher bei den Optimisten oder den Pessimisten anzusiedeln sei. "Die Welt bewegt sich in die Richtung hin zu KI, ich sehe viele Chancen."

Beim rasanten Ausbau der Rechenzentren sei die Verfügbarkeit von Energie zu beachten, und dass sich die lokale Bevölkerung diese noch leisten könne und nicht von Stromausfällen bedroht sei. Hier komme aber wieder ABB mit den Produkten ins Spiel, die eine möglichst effiziente Stromversorgung über das Energiemanagement sicherstellen.

Befürchtungen, dass die Demokraten in den USA nach dem Wahlsieg den Bereich zu stark einschränken könnten, teilt Wierod nicht. "Sollte es neue Gesetze geben, wäre dies eher auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten zu erwarten. Und die Bewilligungen für einzelne Projekte hängen vor allem von den lokalen Behörden ab", so Wierod. Aus Gesprächen mit Gouverneuren gehe hervor, dass die meisten an einer gut laufenden Wirtschaft und neuen Arbeitsplätzen interessiert seien.

Was das Veto von China gegen den Verkauf des Robotik-Geschäfts an die japanische Softbank anbelangt, bleibt der ABB-Chef mit konkreten Aussagen zurückhaltend. "Softbank als Käufer ist im Lead beim Einholen der notwendigen Bewilligungen, nicht ABB. Wir sind daher auch über die Gründe nicht im Detail informiert."

Über Alternativen werde natürlich nachgedacht, in erster Linie stehe aber weiterhin der konstruktive Dialog mit Softbank im Vordergrund. Die Finanzierung der Rotork-Übernahme durch ABB sieht er aber keinesfalls gefährdet: "Unsere Mittel für mögliche Akquisitionen liegen derzeit bei 13 bis 14 Milliarden US-Dollar."

(Das vollständige Interview ist auf dem Premium-Dienst von AWP erschienen)

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