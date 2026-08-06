Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’605 0.4%  SPI 20’543 0.3%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’122 0.0%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 6’505 0.4%  Gold 4’272 0.6%  Bitcoin 52’368 0.5%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 79.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: LANXESS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Analyse: Underperform-Bewertung für Swiss Re-Aktie von RBC Capital Markets
Scout24-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Henkel-Aktie mit Rückenwind: Henkel zeigt sich optimistischer und steigert Jahresziele für Umsatzwachstum
ABB beteiligt sich an US-Firma LevelTen Energy - ABB.Aktie verliert
Suche...
Minderheitsbeteiligung 06.08.2026 10:25:00

ABB beteiligt sich an US-Firma LevelTen Energy - ABB.Aktie verliert

ABB beteiligt sich an US-Firma LevelTen Energy - ABB.Aktie verliert

Der Technologiekonzern ABB hat eine Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen LevelTen Energy erworben.

Die Firma betreibt einen Marktplatz für saubere Energie. Das Unternehmen habe unter anderem für Hyperscaler, Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie Energieversorger bereits Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Giga-Watt abgewickelt, teilte ABB am Donnerstag mit.

Die Beteiligung stärke das Energie- und CO2-Beratungsangebot von ABB. Finanzielle Details nennt der Konzern nicht. Mit der jüngsten Partnerschaft habe ABB Electrification Ventures seit 2021 aber mehr als 110 Millionen Dollar in 18 Startups investiert, heisst es weiter.

Die ABB-Aktie büsst an der SIX zeitweise 1,09 Prozent auf 81,38 CHF ein.

Zürich (awp)

Weitere Links:

ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
ABB - eine Konzerngeschichte
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

10:11 Marktüberblick: Fresenius SE und Beiersdorf nach Zahlen gesucht
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Hält das Momentum an?
05.08.26 Logo WHS SpaceX-Schock nach den Zahlen: Jetzt einsteigen oder Finger weg?
04.08.26 Julius Bär: 11.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
04.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
03.08.26 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’108.96 19.95 SX0BIU
Short 15’445.62 13.64 BSUC2U
Short 16’017.14 8.82 SQBLKU
SMI-Kurs: 14’605.12 06.08.2026 10:26:35
Long 13’932.75 19.41 SXBEVU
Long 13’622.79 13.77 STB1IU
Long 13’052.30 8.96 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie stabil: Wachstum zieht an - Gamesa schreibt wieder schwarze Zahlen
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Infineon-Aktie nach Quartalszahlen: Margen-Dämpfer belastet den Kurs
SpaceX-Zahlen sind da: Umsatz top, Verlust sorgt für Diskussionen - Aktie tiefrot
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie im Aufwärtstrend
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur
Rheinmetall-Aktie klettert zurück über 1'200 Euro: Ist die Korrektur beendet?
Bernstein Research gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Top-Rankings

Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juli 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juli 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Juli 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leit ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Juli 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.