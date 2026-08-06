|Minderheitsbeteiligung
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06.08.2026 10:25:00
ABB beteiligt sich an US-Firma LevelTen Energy - ABB.Aktie verliert
Der Technologiekonzern ABB hat eine Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen LevelTen Energy erworben.
Die Beteiligung stärke das Energie- und CO2-Beratungsangebot von ABB. Finanzielle Details nennt der Konzern nicht. Mit der jüngsten Partnerschaft habe ABB Electrification Ventures seit 2021 aber mehr als 110 Millionen Dollar in 18 Startups investiert, heisst es weiter.
Die ABB-Aktie büsst an der SIX zeitweise 1,09 Prozent auf 81,38 CHF ein.
Zürich (awp)
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