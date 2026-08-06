ABB beteiligt sich an US-Firma LevelTen Energy - ABB.Aktie verliert

Die Firma betreibt einen Marktplatz für saubere Energie. Das Unternehmen habe unter anderem für Hyperscaler, Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie Energieversorger bereits Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 20 Giga-Watt abgewickelt, teilte ABB am Donnerstag mit.

Die Beteiligung stärke das Energie- und CO2-Beratungsangebot von ABB. Finanzielle Details nennt der Konzern nicht. Mit der jüngsten Partnerschaft habe ABB Electrification Ventures seit 2021 aber mehr als 110 Millionen Dollar in 18 Startups investiert, heisst es weiter.

Die ABB-Aktie büsst an der SIX zeitweise 1,09 Prozent auf 81,38 CHF ein.

Zürich (awp)